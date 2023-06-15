Самосвалы из Китая не прошли проверку дорогами в России

Более 60 процентов рынка самосвалов в Российской Федерации в настоящее время занимают грузовики из Китая, что привело к заметному росту аварийности на дорогах и ухудшению условий обслуживания транспорта.

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Это обусловлено активной поддержкой экспорта китайским руководством и необходимостью реализовать старые автомобили на класс ниже после перехода китайской автомобильной промышленности на экологический стандарт Евро-6 с 2023 года, об этом информирует inkazan.ru.

Помимо этого, эксплуатирующие компании закупают технику, которая не подходит для определенных направлений использования, а это повышает риск повреждения дорожного покрытия и аварийности.