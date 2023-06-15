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«Автодор» работает над проектом обхода Каспия

По словам главы государственной корпорации «Автодор» Вячеслава Петушенко, правительство и компания работают над проектом новой автотрассы, которая обойдет Каспийское море. Об этом пишет РИА Новости.

«Автодор» работает над проектом обхода Каспия
© globallookpress.com

В настоящее время рассматриваются два варианта - западный и восточный. При этом учитываются потребности грузового и железнодорожного транспорта.

«Тут надо понимать, как задействован грузовой, железнодорожный транспорт. У нас есть проработки и западного, и восточного обхода Каспия», — сказал Петушенко.

Окончательное решение о строительстве трассы еще не принято, так как работы по технико-экономическому обоснованию проекта еще не начались. Сейчас проект обсуждается на уровне правительства РФ.

Ранее сообщалось, что Россия и Туркменистан обсуждают возможность строительства автомагистрали на побережье Каспийского моря.

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