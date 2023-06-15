Электрический Jeep Wrangler появится не раньше 2027 года

Jeep Wrangler EV не появится до 2027 года
Электрическая реализация культового Jeep Wrangler не поступит в продажу как минимум до 2027 года, сообщает Auto Express со ссылкой на собственные источники.
Ранее генеральный директор Jeep подтвердил, что разработка электрического Wrangler уже началась. Если верить Auto Express и его источникам, может пройти пять долгих лет, прежде чем внедорожник наконец выйдет на рынок.
Wrangler доступен в версии PHEV с 2020 года и стал вторым самым продаваемым автомобилем марки после Grand Cherokee. По всей видимости, аккумуляторно-электрический вариант также найдет множество покупателей, особенно потому, что компания пообещала сделать его более мощным, чем топовая версия с ДВС, которая в настоящее время продается.
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