Появившийся в России кроссовер Renault Austral впечатляет ценой

Один из частников привез в Россию Renault Austral. Как выяснила "Российская газета", за кроссовер 2023 года выпуска с минимальным пробегом в 66 км просят весьма впечатляющую сумму - 5 899 000 рублей.

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В объявлении говорится, что автомобиль укомплектован бензиновым 160-сильным двигателем 1.3 литра, который идет с вариатором. У Austral есть стартер-генератор, работающий от 12-вольтного литий-ионного аккумулятора. Привод - передний.

В основе Austral лежит одна из вариаций модульной платформы CMF - CD. Размер колёсной базы новинки составляет 2667 мм, а у Kadjar, например, этот параметр равен 2646 мм. Габаритная длина: 4510 мм против 4450 мм. Ширина уменьшилась с 1840 мм до 1825 мм. Высота автомобиля стала больше на 44 мм и равна 1644 мм.

Одна из фишек Renault Austral - вариация Renault на тему полноуправляемого шасси: система 4Control Advanced последнего поколения, которая при помощи электропривода может менять угол наклона задних колёс, теперь до пяти градусов. Austral имеет рекордный, по словам Renault, радиус разворота в своём сегменте - 10.1 метра.