Бывший завод Volkswagen в Калуге может заработать до конца текущего года

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что сменивший владельца завод Volkswagen в Калуге может заработать с новым партнером до конца 2023 года.

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"Это выпуск первой продукции пока в виде сборки и запуск технологических процессов, потому что для любого автомобиля, чтобы его начать производить, нужно перестроить процессы", - цитирует его ТАСС.

По словам главы региона, массово выпускать собранные на этом заводе машины планируется через 12 месяцев.

Завод Volkswagen, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность в 225 тысяч автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тысяч единиц в год.

Volkswagen заявил о приостановке деятельности в России еще в марте 2022 года. Летом прошлого года стало известно, что компания закрыла свой офис в Нижнем Новгороде.

В мае этого года Volkswagen продал российские активы компании ООО "Арт-Финанс", которая является дочерней структурой дилерского холдинга "Авилон".