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Банкиры предложили выдавать льготные кредиты на автомобили стоимостью до трех миллионов рублей

В программу льготного автокредитования хотят включить машины с ценой до 3 миллионов рублей.

Банкиры предложили выдавать льготные кредиты на дорогие автомобили
© Motor.ru

Как сообщает Autonews.ru, предложение по обновлению программы государственной поддержки автопрома подготовил банк ВТБ. Банкиры отмечают подорожание новых автомобилей на рынке и считают целесообразным увеличить лимит стоимости машин, на которые можно оформить льготный кредит. В настоящее время в госпрограмме участвуют модели стоимостью до двух миллионов рублей, а ВТБ предлагает поднять планку до 2,5-3 миллионов.

За последний год автомобильный рынок сильно трансформировался — западные бренды ушли из России, на их место пришли новые из дружественных стран. Однако факт остается фактом: покупка машины даже на льготных условиях становится все менее доступной для социальных категорий населения. Сегмент бюджетных моделей заметно сократился, а цены при этом выросли.

«Поэтому критично важно повысить лимит стоимости автомобилей для покупки на льготных условиях, например, с текущего ограничения в два миллиона рублей до 2,5-3 миллионов», — цитирует издание представителя ВТБ.

Весной этого года правительство продлило программу льготного автокредитования. По условиям программы базовая скидка на уплату первоначального взноса по льготному автокредиту составляет 20 процентов от стоимости автомобиля (для жителей Дальнего Востока — 25 процентов). Под условия программы подпадают модели стоимостью до двух миллионов рублей, при это они должны быть произведены в России. Скидка на электромобили российского производства для всех категорий заемщиков составляет 25 процентов, но не более 625 тысяч рублей.

Льготные автокредиты в 2023 году действуют для медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, а также членов их семей.

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