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Компания Volkswagen намерена снять с производства модель Arteon

В руководстве германского автопроизводителя Volkswagen недавно сообщили о намерении постепенно сокращать расходы на общую сумму в 10 миллиардов евро. Как сообщает SPEEDME.RU, в рамках этой стратегии будет существенно пересмотрен весь модельный ряд.

Volkswagen намерен снять с производства модель Arteon
© Пресс-служба Volkswagen

Судя по всему, интересная модель Arteon может в скором времени прекратить свое существование. Как заявил глава бренда Томас Шефер, вместо Arteon компания хочет сосредоточиться на основных моделях, которые имеют приличные объемы производства.

На данный момент точных сроков прекращения выпуска Volkswagen Arteon не называется. Но с высокой долей вероятности можно утверждать, что этот автомобиль будет заменен электрической версией.

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