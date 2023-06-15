Volkswagen намерен снять с производства модель Arteon

Компания Volkswagen намерена снять с производства модель Arteon
В руководстве германского автопроизводителя Volkswagen недавно сообщили о намерении постепенно сокращать расходы на общую сумму в 10 миллиардов евро. Как сообщает SPEEDME.RU, в рамках этой стратегии будет существенно пересмотрен весь модельный ряд.
Судя по всему, интересная модель Arteon может в скором времени прекратить свое существование. Как заявил глава бренда Томас Шефер, вместо Arteon компания хочет сосредоточиться на основных моделях, которые имеют приличные объемы производства.
На данный момент точных сроков прекращения выпуска Volkswagen Arteon не называется. Но с высокой долей вероятности можно утверждать, что этот автомобиль будет заменен электрической версией.