Volkswagen намерен снять с производства модель Arteon

В руководстве германского автопроизводителя Volkswagen недавно сообщили о намерении постепенно сокращать расходы на общую сумму в 10 миллиардов евро. Как сообщает SPEEDME.RU, в рамках этой стратегии будет существенно пересмотрен весь модельный ряд.

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Судя по всему, интересная модель Arteon может в скором времени прекратить свое существование. Как заявил глава бренда Томас Шефер, вместо Arteon компания хочет сосредоточиться на основных моделях, которые имеют приличные объемы производства.