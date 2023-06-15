Седан KIA K5 2024 года получил новый ценник

Автопроизводитель KIA пересмотрел прайс-лист для модели K5. Стоимость автомобиля увеличилась, но незначительно.

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KIA K5 2024 модельного года получил некоторые доработки. Теперь в версии GT-Line, которая отличается наличием переднего привода, используется система подогрева кресел. Прайс-лист для модели тоже был пересмотрен. Автопроизводитель постарался сделать прибавку минимальной. Большая часть комплектаций выросла в цене всего на 100 долларов или 8 000 рублей.

В оснащении автомобиля все еще предусматривается двигатель 1.6, производительность которого равна 180 л.с., а крутящий момент - 264 Нм. В паре работает 8-ступенчатая АКПП. В топовой комплектации предусматривается двигатель рабочим объемом 2.5 литра, мощность которого равна 290 л.с.

Для базового K5 LXS предусмотрели светодиодную оптику, ламинирование лобового стекла, колесные диски на 16 дюймов и двухзонный климат-контроль. В салоне установлена акустическая система с 16 динамиками и мультимедийный комплекс с дисплеем на 8 дюймов. Комплекс поддерживает подключение Apple CarPlay и Android Auto.

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В оснащении также есть современные ассистенты водителя - комплекс предотвращения лобового столкновения и система, отвечающая за обнаружение пешеходов на дороге. Добавление указанных опций стало вынужденным, так как пользователи выделяли их отсутствие в списке минусов седана. Автомобиль в версии 2024 модельного года оборудован системой контроля слепых зон, которая предотвращает столкновение с объектами вне поля видимости.