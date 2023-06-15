Названы цены на новый гибридный седан Geely
Один из крупнейших китайских автопроизводителей Geely выпустил тизер со своим новым подключаемым гибридным седаном Galaxy L6, его максимальная стоимость составит 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Carnewschina.com.
Подключаемый гибридный автомобиль - это авто, оснащенное как электромотором, так и двигателем внутреннего сгорания. Два источника энергии работают вместе, обеспечивая оптимальное сочетание производительности, эффективности и экологичности.
Ранее на конференции, посвященной запуску Galaxy, в Geely сообщили, что в 2023 году этот гибрид будет представлен двумя моделями. Первая модель - Galaxy L7 - уже выпускается.
Свой L6 Geely официально представит 15 июня. Даты начала поставок назначены на третий квартал 2023 года. Выйдя на рынок, Galaxy L6 будет конкурировать с моделями BYD Qin Plus DM-i, отмечает портал.
Ожидаемая цена Galaxy L6 составит от ста тысяч до 150 тысяч юаней (от 1,2 миллиона до 1,8 миллиона рублей).
Galaxy L6 получит трансмиссию NordThor Hybrid 8848, 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, трехступенчатую коробку DHT и два электрических мотора. Суммарная мощность будет достигать 488 киловатт, а полный запас хода может превышать 1300 километров. Кроме того, расход топлива Geely Galaxy L6 на сто километров может составлять около пяти литров.
За последние пять лет несколько китайских автопроизводителей последовательно запустили новые гибридные модели, в том числе DM-i от BYD, Lemon Hybrid DHT от Great Wall Motors, iDD от Changan и Kunpeng от Chery.