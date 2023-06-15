BMW отзывает более 11 тысяч электромобилей iX

BMW отзывает электромобили iX из-за проблемы с круиз-контролем, которая может вызвать непреднамеренное ускорение. Об этом пишет Carscoops.

© Bmw.ru

Автопроизводитель должен отозвать автомобили из-за жалоб водителей. Они заметили, что при выполнении маневров на низкой скорости случайно включался круиз-контроль. Впервые о проблеме стало известно в конце 2022 года, когда BMW получила жалобы на непреднамеренное ускорение машины.

Было установлено, что при движении автомобиля на малых скоростях и большом угле поворота руля рука водителя может непреднамеренно коснуться кнопки круиз-контроля. Элементы управления функциями расположены на левой спице рулевого колеса, а скорость можно установить с помощью физической кнопки. В то же время кнопка нажатия для установки круиза находится над рулем.

В компании предположили, что проблема может возникнуть, в случае, когда водитель установил круиз-контроль, отключил его, а затем случайно снова активировал, например, при парковке.

В общей сложности проблема затрагивает 11 180 автомобилей iX xDrive50 и iX M60 2022–2024 годов выпуска. Автопроизводитель полагает, что сможет решить ее с помощью обновления ПО, но не уточняет, каким именно образом.