Hyundai инвестировала $1,02 млрд в разработку инновационных технологий

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group за шесть лет инвестировал 1,3 трлн вон ($1,02 млрд) в более чем 200 стартапов, занимающихся разработкой инновационных мобильных решений. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении компании.

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В частности, около 700 млрд вон ($546 млн) выделили на проекты в области обеспечения услуг мобильности, в том числе с партнерами из Сингапура и Индии.

"Мы <...> активно инвестируем в стартапы, которые предоставляют важные идеи для создания будущих интеллектуальных и устойчивых решений в области мобильности", - заявил вице-президент группы Хван Юн Сон.

Компания вложила также средства в исследования по разработке искусственного интеллекта ($46,8 млн) и автономного вождения ($42,1 млн). По данным компании, капиталовложения включают и проекты по развитию электрификации и робототехники.