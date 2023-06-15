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Hyundai инвестировала $1,02 млрд в разработку инновационных мобильных решений

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group за шесть лет инвестировал 1,3 трлн вон ($1,02 млрд) в более чем 200 стартапов, занимающихся разработкой инновационных мобильных решений. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении компании.

Hyundai инвестировала $1,02 млрд в разработку инновационных технологий
© Александр Гальперин/РИА «Новости»

В частности, около 700 млрд вон ($546 млн) выделили на проекты в области обеспечения услуг мобильности, в том числе с партнерами из Сингапура и Индии.

"Мы <...> активно инвестируем в стартапы, которые предоставляют важные идеи для создания будущих интеллектуальных и устойчивых решений в области мобильности", - заявил вице-президент группы Хван Юн Сон.

Компания вложила также средства в исследования по разработке искусственного интеллекта ($46,8 млн) и автономного вождения ($42,1 млн). По данным компании, капиталовложения включают и проекты по развитию электрификации и робототехники.

В мае 2022 года стало известно, что Hyundai Motor Group инвестирует дополнительные $5 млрд. По словам председателя компании Чон Ый Сона, эти инвестиции укрепят сотрудничество южнокорейской корпорации с американскими предприятиями в таких сферах, как робототехника, искусственный интеллект и создание беспилотных автомобилей.

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