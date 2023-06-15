Появились подробности об оснащении и комплектациях Lada X-Cross 5

Накануне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась премьера Lada X-Cross 5. Как сообщает "Парламентская газета", новинка будет поставляться в автосалоны в двух комплектациях: Enjoy и Techno.

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В Techno будет адаптивный круиз-контроль, экстренное автоматическое торможение, система помощи при подъеме в гору и приборная панель в 12 дюймов (в лайт-комплектации 8). Из интересного - система контроля усталости водителя, отмечает издание.

Новая Lada представляет собой клон-копию китайского кроссовера FAW Bestune T77. Из своего - новый фирменный шильдик, система обогрева заднего стекла, зеркал и переднего сиденья, а также адаптированное меню в мультимедиа-системе.

Клиренс кроссовера составляет 170 мм. Для сравнения: дорожный просвет седана Lada Vesta Cross на уровне 203 мм, у обычной версии - не менее 178 мм, базовой Lada Granta - не менее 160 мм.

Lada X-Cross 5 оснащается турбированным полуторалитровым двигателем, в пару которому можно выбрать 6-ступенчатую МКП или 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями. У китайского кроссовера с шильдиком FAW отдача мотора составляет 160 л.с. и 258 Нм.

Ожидается, что производство Lada X-Cross 5 начнется на бывшем заводе Nissan в ближайшие дни.

Как ранее рассказал "РГ" руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов, стоимость Lada X-Cross 5 тоже будет находиться в интервале 2-2,5 млн рублей.