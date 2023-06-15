Автопром КНР стремится локализовать производство в России

Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь заявил, что автомобильные компании из КНР стремятся к локализации производства в РФ.

© Пресс-служба Chery

"Китайская сторона рассчитывает на успех такого сотрудничества. Китайские автопроизводители постепенно переносят производство в Россию, что позволяет удовлетворить внутренний спрос", - цитируют его РИА Новости.

Он отметил, что более 10 китайских автомобильных брендов вышли на российский рынок.

"Некоторые компании ведут переговоры о сотрудничестве с российскими партнерами о сборке и организации серийного производства, постепенной локализации", - отметил Чжоу Лицюнь.

Ранее генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский заявил "РГ", что общая доля продаж китайских автомобилей в России может достичь 60% по итогам 2023 года. По словам эксперта, активное присутствие китайских автомобильных брендов на российском рынке должно помочь восстановить объемы продаж новых автомобилей в стране до уровня 2021 года (1,67 млн. шт.) в течение 3-4 лет. Качество китайских автомобилей за последние годы резко выросло и находится на уровне лучших мировых брендов.

В 2022 году три крупнейших китайских бренда на нашем рынке отчитались о рекордной чистой прибыли: Chery заработала 29,8 миллиарда рублей, Haval - 27,7 миллиарда, а Geely - 16,8 миллиарда.