В России построили первый реанимобиль на грузовом шасси

Компания, занимающаяся добычей золотой руды на Дальнем Востоке, получила от завода ГИРД автомобиль скорой медицинской помощи, построенный на базе полноприводного грузовика Урал.

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Этот автомобиль является первым в России реанимобилем, созданным на грузовом шасси и оборудованным по классу «С», что позволяет оказывать медицинскую помощь больным на ходу.

Реанимобиль полностью автономен и способен оказывать реанимационную помощь в любых условиях, не зависимо от наличия инфраструктуры и внешних факторов. Для обеспечения удобства погрузки и выгрузки пациентов, а также для их надежной фиксации во время движения, автомобиль оснащен специальным приемным устройством.

Санитарный фургон оборудован всем необходимым для первой помощи. Медицинское оборудование включает в себя дефибриллятор, электрокардиограф, монитор пациента, пульсоксиметр, аппарат ИВЛ, редуктор-ингалятор кислорода, наркозный аппарат, отсасыватель хирургический, ингалятор компрессорный, дозатор для внутривенного вливания, носилки, укладку врача скорой помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, педиатрический реанимационный набор и акушерский набор.

В оснащение также входит дизель-генератор, насосная станция, водонагреватель, бак для воды, мойка с краном, автономный воздушный отопитель ПЛАНАР 8 ДМ с пультом управления и кондиционер с очистителем воздуха.