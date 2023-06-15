В России построили первый реанимобиль на грузовом шасси

На базе Урал-Next построили первый в России реанимобиль на грузовом шасси
Компания, занимающаяся добычей золотой руды на Дальнем Востоке, получила от завода ГИРД автомобиль скорой медицинской помощи, построенный на базе полноприводного грузовика Урал.
Этот автомобиль является первым в России реанимобилем, созданным на грузовом шасси и оборудованным по классу «С», что позволяет оказывать медицинскую помощь больным на ходу.
Реанимобиль полностью автономен и способен оказывать реанимационную помощь в любых условиях, не зависимо от наличия инфраструктуры и внешних факторов. Для обеспечения удобства погрузки и выгрузки пациентов, а также для их надежной фиксации во время движения, автомобиль оснащен специальным приемным устройством.
Санитарный фургон оборудован всем необходимым для первой помощи. Медицинское оборудование включает в себя дефибриллятор, электрокардиограф, монитор пациента, пульсоксиметр, аппарат ИВЛ, редуктор-ингалятор кислорода, наркозный аппарат, отсасыватель хирургический, ингалятор компрессорный, дозатор для внутривенного вливания, носилки, укладку врача скорой помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, педиатрический реанимационный набор и акушерский набор.
В оснащение также входит дизель-генератор, насосная станция, водонагреватель, бак для воды, мойка с краном, автономный воздушный отопитель ПЛАНАР 8 ДМ с пультом управления и кондиционер с очистителем воздуха.
Для производства фургона скорой помощи использовали 5-слойные сэндвич-панели собственного производства, изготовленные по безкаркасной технологии, которая обеспечивает высокую прочность, безопасность и морозоустойчивость автомобиля.