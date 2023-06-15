АвтоВАЗ и ЭРА-ГЛОНАСС будут вместе развивать навигационные технологии

АвтоВАЗ и оператор ЭРА-ГЛОНАСС будут совместно разрабатывать сервисы для владельцев Lada.

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Стороны договорились о сотрудничестве в области разработки и развития навигационных технологий. АвтоВАЗ и ЭРА-ГЛОНАСС заключили соглашение о совместной проработке и предоставления консьерж-сервиса и услуги «Помощь на дороге» для тех, кто ездит на автомобилях Lada. Еще одним аспектом сотрудничества станет формирование планов по безопасному использованию машин с автопилотом.

Решения, которые предложат АвтоВАЗ и оператор ЭРА-ГЛОНАСС, будут базироваться только на российских технологиях, подчеркнул глава автогиганта Максим Соколов. «Это значительный вклад в достижение технологического суверенитета отрасли», — добавил он. В ЭРА-ГЛОНАСС со свой стороны рассчитывают на то, что сотрудничество позволит сформировать новые продуты и трансформировать существующие.

Упомянутый сервис «Помощь на дороге» позволит каждому водителю в рамках гарантийного обслуживания или по подписке нажатием одной кнопки SOS запросить техническую поддержку или, например, заказать эвакуатор.