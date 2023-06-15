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У Geely Atlas Pro появилась новая версия в России: стали известны цены

Официальные дилеры Geely в России приступили к приему заказов на новую версию семейного кроссовера Atlas Pro с турбированным двигателем объемом 1.5 литра мощностью 150 л.с. и передним приводом. Автомобиль дополнит линейку модели, сделав Atlas Pro доступнее для потребителей, об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету".

У Geely Atlas Pro в России появилась новая версия
© Пресс-служба Geely

Кроссовер Geely Atlas Pro в новой версии предлагается в двух вариантах исполнения: Comfort и Luxury. Цены на новинку стартуют от 2 688 990 рублей. С учетом действия специальных условий на покупку автомобиля в кредит и по программе Trade-In минимальная стоимость модели составит 2 138 990 рублей.

Автомобиль в новой модификации дополняет линейку модели, представленную силовой установкой мощностью 177 л.с. с передним и полным приводом, включая модификации с системой мягкого гибрида 48V EMS.

В период с января по май 2023 года официальными дилерами Geely в России было реализовано 5 829 автомобилей Atlas Pro.

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