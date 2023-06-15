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Вездеход за 2 млн рублей показали участникам ПМЭФ

Собран автомобиль исключительно из российских компонентов.

Вездеход за 2 млн рублей показали участникам ПМЭФ
© За рулем

Участники XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогли увидеть «вживую» российский вездеход Taktik, собранный компанией «Азимут» из Псковской области.

«Это аппарат класса XTV, который можно перевести как вездеход экстремальной проходимости, при максимальном уровне комфорта», — отмечают производители, называя свою новинку «вездеходом нового поколения».

Собранный только из российских комплектующих, вездеход оценен компанией-производителем в 2 млн рублей. Если не устраивает отечественный двигатель, можно заказать автомобиль с японским мотором. Цена уже, соответственно, будет выше.

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