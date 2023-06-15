Вездеход за 2 млн рублей показали участникам ПМЭФ

«Это аппарат класса XTV, который можно перевести как вездеход экстремальной проходимости, при максимальном уровне комфорта», — отмечают производители, называя свою новинку «вездеходом нового поколения».

Собранный только из российских комплектующих, вездеход оценен компанией-производителем в 2 млн рублей. Если не устраивает отечественный двигатель, можно заказать автомобиль с японским мотором. Цена уже, соответственно, будет выше.