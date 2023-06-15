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Глава АвтоВАЗа: возобновить производство Lada Largus планируется в сентябре

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на полях Петербургского международного экономического форума рассказал, что возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти планируется в сентябре.

АвтоВАЗ планирует в сентябре возобновить производство Lada Largus
© Пресс-служба АвтоВАЗа

"Мы уже с сентября месяца рассчитываем восстановить производство еще одной очень важной модели как для жителей, так и для бизнеса - модели Largus", - сказал журналистам топ-менеджер.

Напомним, в августе 2022 года выпуск этой модели был приостановлен.

При этом у дилеров Lada Largus уже не осталось.

Ранее АвтоВАЗ впервые вживую показал электрический Lada Largus. Модель под названием e-Largus, где приставка "е" указывает на "зеленую" силовую установку, дебютировала на дилерской конференции в Сочи. Первую партию выпустят осенью, а серийная сборка стартует в 2024 году.

А накануне был представлен Lada X-Cross 5. Также появились подробности об оснащении и комплектациях кроссовера, который будут собирать на заводе в Санкт-Петербурге.

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