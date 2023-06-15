Раскрыт интерьер нового кроссовера Haval

Компакт-кросс Xianglong, также известный под внутренним индексом B26, недавно раскрыл экстерьер на официальных фотографиях. Автомобиль оказался похож на другие Haval с «собачьими» именами — Dargo (он же Big Dog) и Cool Dog. Причем не только снаружи, но и внутри: как видно на шпионском снимке, которым поделились «Китайские автомобили», интерьер новинки аналогичен оному у Haval Dargo второго поколения.

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У Haval B26 и «второго» Haval Dargo идентично оформленные передняя панель и центральный тоннель. Dargo также «поделился» рулем, одинаковыми выглядят и экраны: это 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и дисплей мультимедийной системы на процессоре Qualcomm Snapdragon 8155 диагональю 14,6 дюйма. Также новинка получила аналогичный рычаг переключения передач.

Haval

На фото: Haval B26 (Xianglong)

При этом у B26 нет панели управления климатической установкой под экраном, как у Dargo. Вероятно, эта функция интегрирована в дисплей. Еще одно отличие — в оформлении дверных карт, которые у B26 выглядят более лаконично.

Несмотря на внешнее родство с «собачьими» моделями Haval, китайские СМИ уверены, что B26 войдет в другое семейство. Некоторые прочат его на замену уходящему Dargo первого поколения, другие видят в нем преемника Cool Dog.

Что касается силовой установки, то, судя по лючкам на официальных снимках, B26 получит гибридную силовую установку. Вероятно, это будет установка Hi4 на 279 лошадиных сил на базе 1,5-литровой «четверки». Однако возможен и вариант попроще, выдающий в совокупности 252 силы.