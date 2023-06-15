Представлен самый дешевый электрокар, сделанный по принципу «все включено»

Британский стартап Ark Motors представил и запустил в продажу дешёвый и при этом высокотехнологичный электромобиль, он сделан по принципу «всё включено», покупатель может выбрать лишь цвет, цена — 5995 фунтов стерлингов.

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Ark Motors не следует путать с Arc Vehicle — другой молодой британской компанией, занимающейся выпуском электрических мотоциклов, при этом Ark Zero — это формально тоже мотоцикл, точнее, электрический квадрицикл. К этому довольно популярному в Европе типу транспортных средств относятся новый Fiat Topolino сотоварищи, правила сертификации электрических квадрициклов позволяют не оснащать их современными автомобильными системами активной и пассивной безопасности, а технические характеристики ограничены законодательством — этим и объясняется низкая цена. 5995 фунтов стерлингов или 640 тысяч рублей в переводе по текущему курсу — это действительно дёшево, в России за такие деньги Ark Zero мог бы стать хитом.

Габаритная длина Ark Zero — 2500 мм, ширина — 1202 мм, высота — 1625 мм, колёсная база — 1720 мм. Полностью герметичный кузов выполнен из алюминиевого сплава и обладает, как утверждают разработчики, завидной прочностью. Посадка внутри тандемная, то есть единственный пассажир сидит за водителем. Пассажирское место достаточно широкое, чтобы посадить рядом собачку или поставить небольшую сумку.

Ради удешевления производства Ark Zero продаётся в фиксированной комплектации, покупатель волен выбрать лишь один из четырёх цветов кузова — белый, чёрный, серый, красный. В оснащение входят обитый веганской кожей салон, прозрачный люк в крыше, электрические стеклоподъёмники, печка, многофункциональный электронный щиток приборов, камера заднего вида и простенькая аудиосистема с Bluetooth-подключением.

Единственный электромотор в Ark Zero установлен на задней оси, его мощность — 2,2 кВт (3 л.с.). Подвеска — типа McPherson «по кругу». Ёмкость литий-ионной батареи — 80 А·ч, запас хода на одной зарядке — 81 км по мотоциклетному циклу WMTC. Максимальная мощность зарядки — 7,4 кВт, полная зарядка батареи занимает 6-8 часов. Максимальная скорость квадрицикла ограничена на отметке 45 км/ч (запрещён выезд на автомагистрали). Снаряженная масса — 489 кг.