Volkswagen показал новый Tiguan

Полноценная премьера кроссовера Volkswagen Tiguan третьего поколения запланирована на конец сентября, но уже сейчас компания раскрыла большую часть информации о данной модели. Как пишет Motor1.com, внешность Тигуана пока скрыта камуфляжной пленкой.

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Колесная база осталась без изменений (2681 мм). Не изменилась и габаритная ширина (1939 мм). Вместе с тем в третьем поколении Tiguan стал на 32 мм длиннее (4551 мм) и на 5 мм выше (1640 мм) предшественника.

Как стало известно, в машину будет установлена 10,25-дюймовая цифровая приборная панель.

Медиасистема может иметь тачскрин диагональю 12,9 или 15 дюймов (в зависимости от комплектации), а под ним расположены сенсорные полоски управления климат-контролем. Также сообщается, что объем багажника увеличили с 615 до 648 литров.

Как и прежде, Tiguan будет поставляться в передне- и полноприводной конфигурациях.

Ранее сообщалось, что хетчбэки Volkswagen Polo, поставляемые в Россию из Китая при помощи параллельного импорта, в июне подешевели на несколько сотен тысяч рублей.