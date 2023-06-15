Volkswagen показал новый Tiguan

Новый Volkswagen Tiguan дебютировал в камуфляже
Полноценная премьера кроссовера Volkswagen Tiguan третьего поколения запланирована на конец сентября, но уже сейчас компания раскрыла большую часть информации о данной модели. Как пишет Motor1.com, внешность Тигуана пока скрыта камуфляжной пленкой.
Колесная база осталась без изменений (2681 мм). Не изменилась и габаритная ширина (1939 мм). Вместе с тем в третьем поколении Tiguan стал на 32 мм длиннее (4551 мм) и на 5 мм выше (1640 мм) предшественника.
Как стало известно, в машину будет установлена 10,25-дюймовая цифровая приборная панель.
Медиасистема может иметь тачскрин диагональю 12,9 или 15 дюймов (в зависимости от комплектации), а под ним расположены сенсорные полоски управления климат-контролем. Также сообщается, что объем багажника увеличили с 615 до 648 литров.
Как и прежде, Tiguan будет поставляться в передне- и полноприводной конфигурациях.
Ранее сообщалось, что хетчбэки Volkswagen Polo, поставляемые в Россию из Китая при помощи параллельного импорта, в июне подешевели на несколько сотен тысяч рублей.
В частности, в одном из автосалонов Volkswagen Polo, ввезенный «в частном порядке» из Китая, можно приобрести за 2 150 000 рублей. А при применении скидок за кредит и трейд-ин автомобиль обойдется минимум на 150 000 рублей дешевле. В мае этого года в этом же автосалоне такой же автомобиль стоил 2 310 000 рублей.