BMW M Division отказывается от коробки передач с двойным сцеплением

Подразделение BMW M планирует начать производить автоматические коробки передач с гидротрансформаторами в высокопроизводительных предложениях. Об этом в интервью Top Gear рассказал глава отдела разработки BMW M Дирк Хакер. Об этом пишет Motor1.

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«Двойное сцепление, с точки зрения BMW M в наши дни, исчезло. Теперь это ручное или автоматическое управление, а в будущем автоматические электрифицированы», — сказал Хакер.

По его словам, компания обсуждала это при разработке M5 следующего поколения. Команда решила использовать традиционную автоматическую коробку передач с гидротрансформатором, потому что она была более комфортной для повседневной езды. При этом вопрос обсуждался только для подразделения М, а не всей компании.

Ранее о будущем механической коробки передач говорил глава подразделения Франк ван Мил. По его словам, механика уже не так распространена, однако она используется для серий М2 и М3, и М4.