Какие электромобили пользуются популярностью в столице? Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений о продаже электрокаров и выяснили, что среди новых машин первое место занимает Voyah Free китайского производства. Второе - Tesla Model Y, который недавно стал самым продаваемым автомобилем в мире.

На третьем и четвертом местах - электромобили Volkswagen: ID.4 и ID.6 соответственно. Замыкает пятерку лидеров отечественный "Москвич 3е", который выпускается с прошлого года.

Среди электромобилей с пробегом покупатели больше всего интересуются японским Nissan Leaf. На втором и третьем местах топа располагаются модели Tesla - 3 и X. Четвертое место занимает китайский Zeekr 001, пятое - Volkswagen ID.4.

"В последние годы электрокары становятся все более популярной альтернативой традиционным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. Это видно как по интересу пользователей к конкретным моделям, так и по динамике предложения. На Авто.ру стремительно увеличивается число объявлений о продаже электромобилей: среди и новых, и подержанных мы видим рост около 30% с начала 2023 года", - отметил Алексей Муханов, руководитель группы исследований и клиентской аналитики компании.

Так, по данным департамента транспорта Москвы, число пользователей зарядных станций для электромобилей в столице выросло с начала года: в январе их было около шести тысяч, сейчас - порядка семи тысяч. За тот же период москвичи заряжали электромобили более 64 тысяч раз, а среднее число сессий в сутки составило 452. Сейчас в Москве 210 электрозарядных станций, из них 30 появились только в 2023 году.

"Мы поддерживаем растущий интерес москвичей к электротранспорту. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развиваем зарядную инфраструктуру, чтобы пользователям было удобно и выгодно пересаживаться на электромобили - сегодня подзарядить авто бесплатно можно на 210 городских станциях. Также владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога, и им не нужно платить за парковку. Уверены, что Москва в будущем может стать одним из лидеров по использованию электротранспорта", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.