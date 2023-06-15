Хардкорный Nissan Patrol Warrior представлен в «бедной» комплектации

Вездеход отличился доработанным шасси, а вот изменений в дизайне не так уж и много. Двигатель перешел со стандартной модели.

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Еще четыре года назад в австралийской гамме Ниссана появился экстремальный пикап Navara с «фамилией» Warrior, и тогда же руководство местного подразделения марки намекнуло на то, что аналогичную версию может получить и внедорожник Patrol с заводским индексом Y62. Но в 2021-м хардкорный вариант вновь достался грузовику – уже рестайлинговому. И лишь сейчас особой версии наконец удостоился пассажирский вездеход. Напомним, исполнения Warrior представлены только в Австралии, их делают вместе с инжиниринговым бюро Premcar (базируется в городе Виктория; прежде принадлежало британской компании Prodrive), причем при создании спецверсий учитываются предпочтения жителей Зеленого континента.

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У Nissan Patrol Warrior оригинальный передний бампер, фирменный V-образный элемент на радиаторной решетке теперь черный, а не хромированный, вдобавок на решетке вместо четырех тонких полосок красуются три «зубастые» плашки. Металлическая защитная пластина снизу выполнена в красном цвете. Еще появились расширители колесных арок и внедорожная резина, а сбоку установили дополнительные сдвоенные патрубки выпускной системы.

Шасси, разумеется, доработали: в частности, установлены новые пружины, расширена колея. Объявлено, что дорожный просвет в общей сложности вырос на 50 мм: точный показатель не раскрыт, но раз у стандартного австралийского Patrol он составляет 273 мм, то у Warrior, выходит, внушительные 323 мм.

В салоне перемен меньше – черный глянцевый пластик вместо вставок «под дерево», плюс отделка черной же алькантарой. Отметим, в Австралии у Patrol до сих пор старый интерьер, тогда как на Ближнем Востоке внедорожник уже давно обзавелся современной мультимедиа-системой с большим планшетом, который возвышается над передней панелью. А еще Patrol Warrior представлен только в базовой комплектации Ti, то есть он лишен функции «памяти» настроек, подогрева сидений, электропривода багажной двери, аудиосистемы Bose, отдельных планшетов для пассажиров, люка и даже рейлингов на крыше.

Двигатель такой же, как у стандартного вездехода: австралийцам модель доступна с бензиновым V8 5.6 мощностью 405 л.с. (560 Нм) и семиступенчатым «автоматом». У внедорожника подключаемый полный привод с понижающей передачей.