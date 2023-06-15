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«АвтоВАЗ» запустит новые сервисы вместе с ГЛОНАСС

Договор о разработке новых систем для автомобилей Lada был заключен между «АвтоВАЗом» и АО «ГЛОНАСС». Свои подписи представители компаний поставили в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

«АвтоВАЗ» запустит новые сервисы вместе с ГЛОНАСС
© РИА Новости

Стороны будут совместно работать над новыми проектами информационных и навигационных технологий. В частности, в дальнейшем у владельцев Lada появится доступ к обновленному сервису «Помощь на дороге».

Директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил, что некоторые услуги сервиса «Помощь на дороге» будут входить в гарантийное обслуживание. Остальные будут доступна после приобретения подписки, уточнил он.

Ранее паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» обратил внимание на то, что в России запустили новое приложение «Лада Веста. Ремонт» для Android. Его разрабатывали около года. Приложение включает полное пособие по ремонту и эксплуатации автомобилей Lada Vesta, более 1000 информативных статей, более 3000 улучшенных изображений, таблиц и схем.

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