«АвтоВАЗ» запустит новые сервисы вместе с ГЛОНАСС

Договор о разработке новых систем для автомобилей Lada был заключен между «АвтоВАЗом» и АО «ГЛОНАСС». Свои подписи представители компаний поставили в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Стороны будут совместно работать над новыми проектами информационных и навигационных технологий. В частности, в дальнейшем у владельцев Lada появится доступ к обновленному сервису «Помощь на дороге».

Директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил, что некоторые услуги сервиса «Помощь на дороге» будут входить в гарантийное обслуживание. Остальные будут доступна после приобретения подписки, уточнил он.