Tesla Cybertruck впервые заметили в камуфляже

Прототипы Tesla Cybertruck зачастую замечают на публике, что и не удивительно, ведь вскоре должно стартовать серийное производство долгожданного электрического пикапа. На этой неделе электромобиль впервые сфотографировали в камуфляже.

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Обычно автопроизводители используют подобную окраску, чтобы скрыть дизайн новинки при ее тестировании на дорогах или треках. В случае с Cybertruck, внешний вид пикапа мы знаем уже три года, так что интересно, что именно хотела скрыть Tesla.