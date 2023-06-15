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Tesla Cybertruck впервые заметили в камуфляже

Прототипы Tesla Cybertruck зачастую замечают на публике, что и не удивительно, ведь вскоре должно стартовать серийное производство долгожданного электрического пикапа. На этой неделе электромобиль впервые сфотографировали в камуфляже.

Tesla Cybertruck впервые заметили в камуфляже
© Carakoom

Обычно автопроизводители используют подобную окраску, чтобы скрыть дизайн новинки при ее тестировании на дорогах или треках. В случае с Cybertruck, внешний вид пикапа мы знаем уже три года, так что интересно, что именно хотела скрыть Tesla.

Возможно, компания тестирует плёнку, которая позволит владельцам Cybertruck кастомизировать свой электрокар. Или хочет скрыть отличия серийной версии. Нужно отметить, что выглядит Cybertruck в такой цветовой схеме очень неплохо.

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