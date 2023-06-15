Volkswagen намерен снять с производства модель Arteon

Автопроизводитель Volkswagen в рамках программы по увеличению прибыльности намерен отказаться от модели Arteon. Об этом пишет motor1.com.

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По данным издания, отказ от Volkswagen Arteon связан с низкими продажами автомобиля. В частности, в 2022 году в США было реализовано всего 1742 таких машины при общем объеме продаж бренда в 301 000 автомобилей.

Продажи Arteon выросли в первом квартале 2023 года, однако компания реализовала всего 528 автомобилей, что нельзя назвать триумфальным возвращением.

По словам генерального директора бренда Томаса Шефера, вместо Arteon Volkswagen сосредоточится на нескольких основных моделях.

Также компания для реализации стратегии по увеличению прибыли намерена уменьшить сложность моделей машин, в том числе сократить количество вариантов конфигурации для каждой из них.