Volkswagen намерен снять с производства модель Arteon

Компания Volkswagen решила отказаться от Arteon
Автопроизводитель Volkswagen в рамках программы по увеличению прибыльности намерен отказаться от модели Arteon. Об этом пишет motor1.com.
По данным издания, отказ от Volkswagen Arteon связан с низкими продажами автомобиля. В частности, в 2022 году в США было реализовано всего 1742 таких машины при общем объеме продаж бренда в 301 000 автомобилей.
Продажи Arteon выросли в первом квартале 2023 года, однако компания реализовала всего 528 автомобилей, что нельзя назвать триумфальным возвращением.
По словам генерального директора бренда Томаса Шефера, вместо Arteon Volkswagen сосредоточится на нескольких основных моделях.
Также компания для реализации стратегии по увеличению прибыли намерена уменьшить сложность моделей машин, в том числе сократить количество вариантов конфигурации для каждой из них.
Ранее стало известно, что концерн Volkswagen работает над обновлением популярного автомобиля Golf. В Интернете уже появились «шпионские» снимки с тестирования прототипа. При этом, судя по фотографиям новинки, дизайн автомобиля не подвергся радикальным изменениям. Однако внутри есть обновленная приборная панель с гораздо большим информационно-развлекательным экраном, чем тот, что установлен в нынешнем поколении Volkswagen Golf.