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АвтоВАЗ планирует начать в Санкт-Петербурге производство седана

Компания АвтоВАЗ на своем заводе в Санкт-Петербурге может начать производство седана. Об этом ТАСС в кулуарах ПМЭФ сообщил источник, близкий к компании.

АвтоВАЗ планирует начать в Санкт-Петербурге производство седана
© Алексей Филиппов/ РИА Новости

"Сейчас к запуску готовится первая модель завода - кроссовер Lada X-Cross 5. Это модель в классе С, дальше планируем выпускать модель D, седан", - отметил он.

Накануне, напомним, сообщалось, что "донором" для седана Lada D-класса может стать FAW Bestune B70. В Сети появился снимок автомобиля, его заметили в непосредственной близости от инжинирингового центра АвтоВАЗа.

Модель предлагается с моторами 1,5 и 2,0 литра мощностью 160 и 217 л.с., которые агрегатированы 7-скоростным "роботом" DCT и 6-диапазонным "автоматом" Aisin соответственно.

Также накануне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась премьера Lada X-Cross 5.

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