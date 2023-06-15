В России можно купить новый электрокар размером с Tiguan

Как выяснила "Российская газета", в Екатеринбурге один из дилеров выставил на продажу кроссовер Hozon Neta U производства не очень известной в РФ компании Zhejiang Hezhong New Energy Automobile Company.

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Дебют Neta (Nezha) U состоялся в апреле 2019 года на Шанхайском автосалоне. Размер колёсной базы автомобиля составляет 2770 мм, длина кузова равна 4530 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1628 мм.

Электрокар оснащён 204-сильным мотором на передней оси и батареей ёмкостью 81,6 кВт·ч - это топовый вариант с заявленным паспортным пробегом 610 км.

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В числе стандартных опций есть панорамная крыша, камера заднего вида, подогрев сидений, адаптивный круиз-контроль с автономностью 2,5, то есть машина умеет следить за разметкой, тормозить и останавливаться в автоматическом режиме и т.д.