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В России можно купить новый Hozon Neta U: электрокар размером с Tiguan

Как выяснила "Российская газета", в Екатеринбурге один из дилеров выставил на продажу кроссовер Hozon Neta U производства не очень известной в РФ компании Zhejiang Hezhong New Energy Automobile Company.

В России можно купить новый электрокар размером с Tiguan
© www.autohome.com.cn

Дебют Neta (Nezha) U состоялся в апреле 2019 года на Шанхайском автосалоне. Размер колёсной базы автомобиля составляет 2770 мм, длина кузова равна 4530 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1628 мм.

Электрокар оснащён 204-сильным мотором на передней оси и батареей ёмкостью 81,6 кВт·ч - это топовый вариант с заявленным паспортным пробегом 610 км.

www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn

В числе стандартных опций есть панорамная крыша, камера заднего вида, подогрев сидений, адаптивный круиз-контроль с автономностью 2,5, то есть машина умеет следить за разметкой, тормозить и останавливаться в автоматическом режиме и т.д.

Цена Hozon Neta U 2023 года выпуска в Екатеринбурге - 4 550 000 рублей.

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