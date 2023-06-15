АвтоВАЗ ответил на обвинения в копировании дизайна машин
Новый автомобиль LADA X-Cross 5, представленный в рамках Петербургского международного экономического форума, не является точной копией FAW Bestune T77, а создан в сотрудничестве с китайскими партнерами. Об этом заявил пресс-секретарь российского автопроизводителя Сергей Ильинский, пишет Ura.ru.
Ранее стало известно, что производство LADA X-Cross 5 стартует в ближайшее время в Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, автомобиль похож на кроссовер FAW Bestune T77, в этой связи на начальном этапе его стоимость должна быть примерно такой же. В настоящее время цена на китайский автомобиль составляет от 2 169 000 до 2 432 000 рублей.
При этом СМИ обратили внимание, что новый автомобиль не просто похож на китайский кроссовер, а является его точной копией и имеет аналогичные технические характеристики.
Однако в АвтоВАЗе опровергли информацию о том, что новая модель является просто копией китайского FAW Bestune T77.
«Нет, это не правда. Это автомобиль LADA, созданный в сотрудничестве с одним из наших новых восточных партнеров», - пояснил Сергей Ильинский.
Представитель АвтоВАЗа пояснил, что старт серийного производства запланирован на 17 июня, а на стенде рамках Петербургского международного экономического форума представлен один из последних предсерийных образцов.