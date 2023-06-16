Эксперт: кроссовер Lada X-Cross 5 должен стоить меньше 2 млн рублей

"Розничная цена Lada X-Cross 5 должна быть ниже, чем цена Bestune T77. При таком позиционировании модель однозначно найдет своего покупателя. Дело в том, что бренд Lada для российских потребителей является синонимом бюджетной покупки в пределах 1-1,2 миллионов рублей. Повышение цены до 2-х миллионов не позволит новой модели выиграть конкуренцию у китайских автомобилей. Если автомобили FAW и Lada будут предлагаться по равнозначной цене, то наш потребитель в регионах в силу своего менталитета выберет марку Lada.