$83.96-0.3690.97-0.10

Эксперт: кроссовер Lada X-Cross 5 должен стоить меньше 2 млн рублей

Уже 17 июня в Санкт-Петербурге должно стартовать производство Lada X-Cross 5. руководитель отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев рассказал "Российской газете" о том, сколько может стоить новый кроссовер.

Эксперт: кроссовер Lada X-Cross 5 должен стоить меньше 2 млн рублей
© Валерий Шарифулин/ТАСС

"Розничная цена Lada X-Cross 5 должна быть ниже, чем цена Bestune T77. При таком позиционировании модель однозначно найдет своего покупателя. Дело в том, что бренд Lada для российских потребителей является синонимом бюджетной покупки в пределах 1-1,2 миллионов рублей. Повышение цены до 2-х миллионов не позволит новой модели выиграть конкуренцию у китайских автомобилей. Если автомобили FAW и Lada будут предлагаться по равнозначной цене, то наш потребитель в регионах в силу своего менталитета выберет марку Lada.

В целом спрос на FAW Bestune T77 в России сейчас не очень высокий, в 2022 году было продано всего 503 модели, поэтому жесткой конкуренции у X-Cross 5 с прототипом не будет. При удачно выбранной маркетинговой стратегии и ценовой политике, новая модель АвтоВАЗа может вполне пойти по пути "Москвича 3", который показывает быстрые темы роста продаж", - отметил эксперт.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители