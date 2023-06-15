Новинка от Chery поступит в продажу в конце июня

Компания Chery обнародовала оснащение китайского седана Arrizo 8 для российского рынка. Новинка поступит в продажу до конца июня и будет доступна в трех комплектациях, Prestige, Ultimate и лимитированной Ultimate SE. Пока Chery поделилась подробностями о двух из них, Prestige и Ultimate. Уже в «базе» Arrizo 8 получит 18-дюймовые диски, широкий набор вспомогательных систем, передние и задние парковочные датчики и кожаную отделку сидений. Цены на бизнес-седан, который выступает в том же классе, что и Toyota Camry, начинаются от 3 399 900 рублей.

© Motor.ru / Chery Arrizo 8

Chery Arrizo 8 в исполнении Prestige оснащен двухцветными алюминиевыми колесными дисками, полностью светодиодной оптикой, противотуманками, а также обогревом и повторителями поворотов. Из электронных систем заявлены предупреждение о выходе из полосы движения, ассистент удержания в полосе, ассистент при движении в пробке, адаптивный круиз-контроль и система автоматического торможение. За безопасность отвечают шесть подушек безопасности. Предусмотрены датчики дождя и света, есть полноразмерное запасное колесо и полный «зимний» пакет.

Chery

Chery

Chery

Chery

Chery

Chery

В салоне — система улучшенной фильтрации воздуха (фильтр N95) и ионизация, сдвоенные экраны мультимедийной системы и цифровой панели приборов общей диагональю 24,6 дюйма, аудиосистема с восемью динамиками и система кругового обзора. Chery Arrizo 8 в комплектации Prestige стоит от 3 399 900 рублей.

Более продвинутую комплектацию Ultimate отличает наличие панорамной крышы с люком, системы помощи при смене полосы движения, предупреждение о заднем перекрестном столкновении и других ассистентов. Количество эйбрегов увеличено до 10, а динамиков — до 12. Есть и встроенный ароматизатор воздуха.

Цена такого автомобиля составляет 3 499 900 рублей, а в специальной лимитированной версии Ultimate SE — 3 549 900 рублей. Подробности о последней в Chery обещают раскрыть ближе к дате продаж.