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Воробьев о бывшем заводе Mercedes: в планах производить современные авто

Губернатор Московской области прокомментировал покупку предприятия Mercedes. В настоящее время Московская область тесно взаимодействует с Китаем в области автомобилестроения.

Губернатор Воробьев: на бывшем заводе Mercedes будут производить самые современные авто
© © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

«Я очень надеюсь, там будут производиться машины самых последних серий: электрические, гибридные», – сообщил Воробьев в эфире телеканала Россия-24.

Губернатор Московской области отметил, что точная дата запуска производства еще неизвестна. Однако из-за тесной интеграции с Китаем планируется, что на заводе будут производиться последние модели хорошего качества.

Он отметил, что предприятие расположено в деревне Есипово городского округа Солнечногорск. Там уже много резидентов, которые используют промышленную ипотеку.

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