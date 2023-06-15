Губернатор Воробьев: на бывшем заводе Mercedes будут производить самые современные авто

Воробьев о бывшем заводе Mercedes: в планах производить современные авто
Губернатор Московской области прокомментировал покупку предприятия Mercedes. В настоящее время Московская область тесно взаимодействует с Китаем в области автомобилестроения.
«Я очень надеюсь, там будут производиться машины самых последних серий: электрические, гибридные», – сообщил Воробьев в эфире телеканала Россия-24.
Губернатор Московской области отметил, что точная дата запуска производства еще неизвестна. Однако из-за тесной интеграции с Китаем планируется, что на заводе будут производиться последние модели хорошего качества.
Он отметил, что предприятие расположено в деревне Есипово городского округа Солнечногорск. Там уже много резидентов, которые используют промышленную ипотеку.