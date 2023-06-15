Губернатор Воробьев: на бывшем заводе Mercedes будут производить самые современные авто

Губернатор Московской области прокомментировал покупку предприятия Mercedes. В настоящее время Московская область тесно взаимодействует с Китаем в области автомобилестроения.

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«Я очень надеюсь, там будут производиться машины самых последних серий: электрические, гибридные», – сообщил Воробьев в эфире телеканала Россия-24.

Губернатор Московской области отметил, что точная дата запуска производства еще неизвестна. Однако из-за тесной интеграции с Китаем планируется, что на заводе будут производиться последние модели хорошего качества.