Путин дал старт движению по новому участку трассы М-4 «Дон»

Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильное движение на восточном обходе ростовского города Аксай и дальнем западном обходе Краснодара. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин принял участие в церемонии по видеоконференции.

Он заявил, что дороги повысят качество жизни людей, улучшат связи между городами и поселками, а также значительно сократят время в дороге для туристов, которые едут на краснодарские и крымские курорты.

«Все это - часть нашей общей масштабной работы по строительству современных дорог, по развитию транспортной инфраструктуры во всех регионах страны», - подчеркнул президент.

Путин рассказал, что в 2022 году в России отремонтировали более шести тысяч километров федеральных трасс и более 20 тысяч километров региональных дорог. Президент добавил, что власти будут уделять особое внимание дорожной сети ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Строительство двух новых участков федеральной трассы «Дон» - 65-километрового обхода Аксая и 51-километрового обхода Краснодара - завершилось раньше сроков. В первом случае - на 18 месяцев, во втором - на полгода.

В Кремле подчеркнули, что открытие обходов разгрузит подъезды к Ростову-на-Дону и Краснодару, ускорит движение по трассе М-4, улучшит экологическую ситуацию в городах и будет способствовать социально-экономическому развитию регионов.