В Москве официально представили новый автомобильный бренд Livan

В Москве официально представлен автомобильный бренд Livan и начались продажи кроссовера Livan X3 Pro, передает корреспондент «Газеты.Ru».

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Автомобили в единственной комплектации предлагаются по цене 1,7 млн рублей с учетом выгод от производителя. Без них цена машины составляет 1 879 900 рублей. Livan X3 Pro оснащается бензиновым мотором мощностью 103 л.с., вариатором и передним приводом.

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Габаритная длина машины составляет 4005 мм, ширина 1760 мм и высота 1760 мм. Колесная база кроссовера 2480 мм, дорожный просвет — 185 мм. Для машины доступны четыре цвета. Помимо базового белого, это золотистый, синий и красный. За них взимается доплата в 10 тыс. рублей. В комплектацию входят 16-дюймовые диски и встроенный видеорегистратор.