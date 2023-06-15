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«Сбер» и АвтоВАЗ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации

В рамках проходящего ПМЭФ «Сбер» заключил с АвтоВАЗом соглашение о стратегическом сотрудничестве по нескольким направлениям в сфере цифровизации производства. Об этом пишет Autonews.

«Сбер» и АвтоВАЗ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации
© globallookpress.com

В частности, компании заключили соглашение о разработке кредитных продуктов, которые помогут повысить доступность автомобилей Lada.

Кроме того, «Сбер» будет участвовать в цифровизации бизнес-процессов АвтоВАЗа и внедрении цифровой платформы Platform V. Стороны также планируют совместно готовить кадры в сфере информационных технологий и внедрять технологии машинного обучения для системы Connect с использованием платформы Sberbank IIoT Platform.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов отметил, что новые IT-решения от «Сбера» помогут укрепить лидерство компании на рынке и уменьшат сроки проектирования автомобилей.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме был представлен кроссовер Lada X-Cross 5, который будет производиться на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

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