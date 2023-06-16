АвтоВАЗ объяснил, почему Греф не завел Lada Aura

АвтоВАЗ объяснил, почему Lada Aura не завелась у Грефа
Седан Lada Aura не завелся у главы Сбербанка Германа Грефа из-за того, что после первого тестового заезда машину оставили с включенной передачей и сработала защита, а министр финансов Антон Силуанов после смог проехаться на новинке после перевода коробки в нейтральное положение, об этом РИА Новости рассказали в АвтоВАЗе.
"После остановки машину оставили с включенной передачей. Сработала защита, она не завелась, пока коробку передач не перевели в нейтральное положение", - пояснили в российской компании.
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что новый автомобиль на базе модели Vesta вызвал интерес у ряда высокопоставленных чиновников.
Напомним, Lada Aura оснащается 122-сильным двигателем 1,8 литра и вариатором. Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 сантиметров свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Изготовлен оригинальный кузов с удлиненными задними дверями. Улучшена шумоизоляция, перенастроена подвеска.
Ожидается, что цена нового автомобиля окажется "существенно выше двух миллионов рублей". Предвестник модели - Lada Vesta Signature - не стала серийной из-за высокой себестоимости.
А уже завтра АвтоВАЗ запустит производство Lada X-Cross 5 на заводе в Санкт-Петербурге.