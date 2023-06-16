АвтоВАЗ объяснил, почему Греф не завел Lada Aura

Седан Lada Aura не завелся у главы Сбербанка Германа Грефа из-за того, что после первого тестового заезда машину оставили с включенной передачей и сработала защита, а министр финансов Антон Силуанов после смог проехаться на новинке после перевода коробки в нейтральное положение, об этом РИА Новости рассказали в АвтоВАЗе.