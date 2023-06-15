Электрокроссовер "Москвич 3е" обошел Tesla Model 3

Электрический кроссовер "Москвич 3е" в мае 2023 года нашел 34 покупателей. В результате он обошел по продажам Tesla Model 3, чей результат составил 29 единиц, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК".

© Российская Газета

В целом "Москвич 3е" занимает 8 место в рейтинге самых популярных электромобилей в России по итогам мая. Впрочем, эта модель все еще заметно отстает от другого российского бренда - Evolute, который является сегодня безусловным лидером сегмента.

Видео дня

По мнению директора бренда "Авилон. Москвич" Александра Савельева, наличие официальной гарантии и дилеров, доступная стоимость по сравнению с конкурентами, дополнительные выгоды при покупке автомобиля, отсутствие проблем с запчастями - это основные преимущества, ориентируясь на которые клиенты делают выбор в пользу "Москвич 3е" среди конкурентов.

Как рассказал "РГ" руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, основными конкурентами "Москвич 3е", помимо Evolute, можно назвать кроссовер Yuan Plus от BYD, Geely Smart #1 и Volkswagen ID.3, которые ввозят в Россию по параллельному импорту и стоят они примерно так же, как отечественный электрокар или немного дороже. При этом данные электромобили не могут принимать участие в программах господдержки в отличие от "Москвич 3е", у которого есть все шансы попасть в список моделей, которые можно приобрести в рамках льготного аккредитования и лизинга.

"С учетом небольшого спроса на электрокары в России, вряд ли их продажи по итогам года будут высокими, однако, если "Москвич 3е" можно будет приобрести с субсидией от государства, он сможет выйти на уровень продаж Evolute, так как сейчас проигрывает моделям этого бренда в цене - электрокроссовер от "Москвича" стоит на миллион рублей дороже", - констатирует эксперт.

Между тем, с июня этого года "Москвич 3e" прибавил в цене 58 тыс. рублей и теперь предлагается за 3 млн 558 тыс. рублей. Переднеприводный кроссовер оснащен одним электродвигателем мощностью 68 л.с. Максимальная скорость машины составляет 140 км/ч. На одном заряде "Москвич 3е" может проехать 410 км. У автомобиля имеется функция быстрой зарядки, которая позволяет подзарядить батареи с 30% до 80% за 45 минут.

По словам Евгения Житнухина, целевой аудиторией электромобиля "Москвич 3е" можно назвать обеспеченных людей, которых заботят вопросы экологии, а именно - большое количество вредных выбросов от эксплуатации личного транспорта. Кроме того, электрокар привлек корпоративных клиентов благодаря экономии на традиционном топливе - в московском каршеринге уже предлагается в аренду "Москвич 3е", в ближайшем будущем они появятся и в сервисах поминутной аренды в Санкт-Петербурге.

Показательно, что в мае 2023 года объем реализации новых электромобилей в нашей стране вырос в 8 раз по сравнению с прошлым годом и составил рекордные 880 экземпляров. В результате рыночная доля электромобилей достигла 1,2%, тогда как год назад было менее 1%.