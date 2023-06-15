BMW откажется от «механики» и «роботов» на автомобилях M-серии

Автомобили BMW M не будут оснащаться механическими и роботизированными коробками передач. Об этом в интервью Top Gear заявил глава M-подразделения Дирк Хакер. Решение отказаться от таких трансмиссий он объяснил стоимостью производства и желанием сделать машины более удобными в эксплуатации. Оптимальной коробкой передач для спорткаров он видит восмидиапазонный «автомат» —превосходит прочие коробки как по комфорту и функциональности, так и по скорости переключений.

© Motor.ru / BMW M2 MT

Впрочем, «механика» еще некоторое время будет устанавливаться на модели М-серии — по оценкам Дирка Хакера, ручные коробки передач будут эксплуатироваться как минимум до конца нынешнего десятилетия. Однако затем от «механики» придется отказаться в том числе из-за глобального тренда на электрификацию. На фоне постепенного прекращения использования ручных коробок крупнейшими автопроизводителями уменьшается и число поставщиков компонентов для них.

Последней моделью М-подразделения с «механикой», вероятно, станет спорткар М2 актуального поколения. У него впереди еще весь жизненный цикл с рестайлингом примерно через четыре года, так что конвейер он вряд ли покинет раньше 2030-го. Что же касается «робота» с двойным сцеплением, то он больше не устанавливается ни на один автомобиль М-серии.