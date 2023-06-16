$83.96-0.3690.97-0.10

Серийное производство электротягача Tesla Semi откладывается из-за проблем с аккумуляторами

Tesla не сможет начать серийное производство электрического тягача Semi раньше конца 2024 года. По словам главы компании Илона Маска, причина задержки в проблемах с поставкой аккумуляторов. Об этом он сказал, выступая на конференции по энергетике в Остине, штат Техас.

Серийное производство электротягача Tesla Semi откладывается
© Carakoom

Ранее Маск заявлял, что с 2024 года годовой объем производства Tesla Semi достигнет 50 000 единиц. Сначала грузовик будут собирать в Северной Америке, но в дальнейшем производство наладят за её пределами.

Во время финансового отчета за третий квартал 2022 года Маск говорил, что для увеличения объёмов производства Tesla Semi нужно около года. Учитывая новое заявление главы компании, нарастить темпы производства грузовика до 50 тысяч единиц до конца 2024 года не получится.

Презентация электрического грузовика Tesla Semi состоялась пять лет назад. Производство тягача должно было начаться в 2019 году, но первый экземпляр смогли передать только в декабре 2022 года.

В середине ноября 2022 года в компании заявляли, что до конца года соберут 100 грузовиков, то есть примерно по 16 автомобилей в неделю. В январе этого года Tesla объявила о планах наладить производство Semi на новом специализированном заводе, расположенном на территории Gigafactory Nevada.

В расширение площадки компания инвестирует 3,6 миллиарда долларов. Также там будет налажено производство аккумуляторных элементов 4680 с годовой мощностью 100 ГВтч. По оценкам новое батарейное производство будет покрывать ежегодное производство 1,5 млн электромобилей малой грузоподъемности.

По словам Маска, в долгосрочной перспективе батарейный завод в Неваде достигнет производительности до 500 ГВтч в год. Также он заявил, что поставщики энергии должны инвестировать в наращивание производства, поскольку к 2045 году спрос на нее вырастет в три раза. В частности, за счет перехода на электромобили.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители