Серийное производство электротягача Tesla Semi откладывается

Tesla не сможет начать серийное производство электрического тягача Semi раньше конца 2024 года. По словам главы компании Илона Маска, причина задержки в проблемах с поставкой аккумуляторов. Об этом он сказал, выступая на конференции по энергетике в Остине, штат Техас.

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Ранее Маск заявлял, что с 2024 года годовой объем производства Tesla Semi достигнет 50 000 единиц. Сначала грузовик будут собирать в Северной Америке, но в дальнейшем производство наладят за её пределами.

Во время финансового отчета за третий квартал 2022 года Маск говорил, что для увеличения объёмов производства Tesla Semi нужно около года. Учитывая новое заявление главы компании, нарастить темпы производства грузовика до 50 тысяч единиц до конца 2024 года не получится.

Презентация электрического грузовика Tesla Semi состоялась пять лет назад. Производство тягача должно было начаться в 2019 году, но первый экземпляр смогли передать только в декабре 2022 года.

В середине ноября 2022 года в компании заявляли, что до конца года соберут 100 грузовиков, то есть примерно по 16 автомобилей в неделю. В январе этого года Tesla объявила о планах наладить производство Semi на новом специализированном заводе, расположенном на территории Gigafactory Nevada.

В расширение площадки компания инвестирует 3,6 миллиарда долларов. Также там будет налажено производство аккумуляторных элементов 4680 с годовой мощностью 100 ГВтч. По оценкам новое батарейное производство будет покрывать ежегодное производство 1,5 млн электромобилей малой грузоподъемности.