Минпромторг: доля российских машин на рынке достигнет 60% к 2025 году

Минпромторг нацелен поднять долю российских машин на рынке до 60 процентов. О такой задаче сообщил замглавы министерства Альберт Каримов на сессии «Российский автопром: настоящее и будущее» в рамках Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС. Бóльшую часть рынка отечественные автомобили должны занять к 2025 году, после чего власти намерены продолжать наращивать долю.

Каримов напомнил, что 60 процентов рынка в 2025 году — цель, прописанная в стратегии развития автомобильной промышленности России. Ее в конце прошлого года утвердило правительство. Для того, чтобы автопром заработал на полную мощность, необходимо, «чтобы мы увеличили предложение», добавил замминистра.

Стратегия развития автопрома, прописанная до 2035 года, подразумевает удвоение выпуска машин в России в ближайшие два-три года. Также в числе задач — достижение технологического суверенитета, насыщение рынка (в первую очередь легковыми автомобилями) и создание инновационного транспорта, включая электрокары и гибриды.

В первом квартале 2023 года объемы производства автомобилей в России сократились почти в три раза. По данным данные Федеральной службы государственной статистики РФ, за первые три месяца года в стране выпустили 86,4 тысячи легковушек, что на 64,6 процента меньше, чем за тот же период 2022 года.