«АвтоВАЗ» анонсировал появление нового семейства Lada

«Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение уже утверждено правлением и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей, запуск которого, как я и говорил, начнётся в конце следующего года», — рассказал Соколов в рамках брифинга на ПМЭФ.