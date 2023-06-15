«АвтоВАЗ» анонсировал появление нового семейства Lada

«АвтоВАЗ» снимет с производства автомобиль Lada Granta после 2026-2027 года, на смену ей придет новое семейство автомобилей Lada Iskra. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.
«Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение уже утверждено правлением и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей, запуск которого, как я и говорил, начнётся в конце следующего года», — рассказал Соколов в рамках брифинга на ПМЭФ.
Выпуск Lada Iskra планируется начать в конце 2024 года, продажи — в I квартале 2025 года, добавил глава компании. Текущее семейство Lada Granta планируется снять с производства после 2026-2027 года, уточняет «Прайм».
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