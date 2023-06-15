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Новая Lada получит название Iskra

«АвтоВАЗ» снимет с производства автомобиль Lada Granta после 2026-2027 года, на смену ей придет новое семейство автомобилей Lada Iskra. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«АвтоВАЗ» анонсировал появление нового семейства Lada
© Lada

«Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение уже утверждено правлением и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей, запуск которого, как я и говорил, начнётся в конце следующего года», — рассказал Соколов в рамках брифинга на ПМЭФ.

Выпуск Lada Iskra планируется начать в конце 2024 года, продажи — в I квартале 2025 года, добавил глава компании. Текущее семейство Lada Granta планируется снять с производства после 2026-2027 года, уточняет «Прайм».

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