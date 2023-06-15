Mercedes-Benz представил ретрофутуристичный электросуперкар

Mercedes-Benz представила электросуперкар Vision One-Eleven с ретрофутуристичным дизайном. Шоу-кар называют современной интерпретацией среднемоторного C111 и по аналогии с предшественником он не получит серийного продолжения. Vision One-Eleven оснащен батарей следующего поколения и двумя электромоторами YASA с осевым магнитным потоком. Они компактнее и легче обычных, что позволяет креативнее подходить к компоновке и вообще всей стилистике.

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В 60—70-х годах прошлого века Mercedes-Benz построила несколько суперкаров C111. Это были чистой воды экспериментальные машины, с диковинными роторно-поршневыми двигателями, турбодизелями и полимерными кузовами.

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Их авангардная внешность и сейчас вызывает восхищение, но теперь ей постарались придать современный вид. Концепт Mercedes-Benz Vision One-Eleven — свежая интерпретация идей 70-х: тут и двери «крыло чайки», и низкий «нос», и даже медно-оранжевый оттенок кузова. Правда, вместо решетки стоит пиксельный экран (второй такой же установлен сзади), а цвет машины меняется в зависимости от освещения.

Mercedes-Benz

Облик Vision One-Eleven продиктован фирменной стилистикой One-Bow (буквально «одна дуга»). Её можно увидеть и на серийных электрокарах семейства EQ, и на шоу-каре Vision AVTR. Выразительности добавляют узкая корма с «подпоркой»-диффузором и идеально вписанные в арки колеса, рисунок которых напоминает медную обмотку статора электромотора.

При этом салон выполнен в духе гостиной — намек на слом устоев сегмента и появление автономных суперкаров, — и его обстановка меняется в зависимости от выбранного режима движения. Для отделки используется смелые сочетания материалов: синтетическая белая ткань, оранжевая кожа и полированный алюминий.

Mercedes-Benz

Подушки сидений в Vision One-Eleven плотно прилегают к полу, из-за чего создается эффект формульных «ковшей». Но на самом деле их спинки имеют широкий диапазон регулировок, а сами кресла не уступают по комфорту S-Классу.

Широкоформатный дисплей с 8-битной графикой — дань уважения прошлому. А возможность использоваться дополненную реальность — будущему. С помощью очков Magic Leap 2 пространство внутри и снаружи концепта можно превратить в пользовательский интерфейс. Технология позволяет добавлять в реальный мир цифровые элементы (например, контекстные подсказки), а также «стирать» всё ненужное: стойки крыши, капот и даже пол.

Mercedes-Benz

Силовая установка Vision One-Eleven, разумеется, электрическая. В батарее используется принципиально новый химический состав и цилиндрические ячейки с жидкостным охлаждением. В движение суперкар приводят два электромотора YASA (c 2021 года фирмой владеет Mercedes-Benz) с осевым магнитным потоком.

Такая конструкция позволяет создавать очень мощные и при этом компактные устройства. Масса мотора Vision One-Eleven составляет всего одну треть от массы обычного электромотора с такой же выходной мощностью — и это открывает новые возможности для дизайнеров и инженеров.