«АвтоВАЗ» анонсировал появление нового семейства Lada
Компания «АвтоВАЗ» намерена снять с производства Lada Granta после 2026-2027 годов, ее заменит семейство автомобилей Lada Iskra. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов, передает «РБК».
По его словам, производство нового автомобиля стартует в конце 2024 года, а продажи в 2025 году. Соколов считает, что запуск Iskra позволит диверсифицировать продуктовую линейку, поскольку ее размеры окажутся больше Granta, но меньше Vesta.
Он отметил, что «АвтоВАЗ» планирует какое-то время производить и продавать Iskra и Granta одновременно, но в 2026-2027 годах вторая сойдет с конвейера.
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