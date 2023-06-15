«АвтоВАЗ» анонсировал появление нового семейства Lada

Компания «АвтоВАЗ» намерена снять с производства Lada Granta после 2026-2027 годов, ее заменит семейство автомобилей Lada Iskra. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов, передает «РБК».

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По его словам, производство нового автомобиля стартует в конце 2024 года, а продажи в 2025 году. Соколов считает, что запуск Iskra позволит диверсифицировать продуктовую линейку, поскольку ее размеры окажутся больше Granta, но меньше Vesta.