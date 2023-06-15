$83.96-0.3690.97-0.10

Аналитики отметили рост рынка подержанных электромобилей в мае

Тогда в России продали 1 006 электрокаров с пробегом ― это на 62% больше по сравнению с результатом год к году.

Аналитики отметили рост рынка подержанных электромобилей в мае
© РИА Новости

Как уточнили в «Автостате», в последний месяц весны россияне купили 588 подержанных электромобилей Nissan, 183 автомобиля Tesla, а также 64 электрокара Hyundai. Оставшееся количество распределилось между брендами, которых было продано менее 50 единиц каждый. Самые популярные модели электромобилей мая: Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Hyundai Kona.

По словам экспертов, каждый седьмой автолюбитель, купивший электромобиль с пробегом в мае, проживает в Москве. Также в рейтинг самых популярных регионов вошли Краснодарский край, Иркутская область, Московская область и Санкт-Петербург.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители