Аналитики отметили рост рынка подержанных электромобилей в мае

Тогда в России продали 1 006 электрокаров с пробегом ― это на 62% больше по сравнению с результатом год к году.

Как уточнили в «Автостате», в последний месяц весны россияне купили 588 подержанных электромобилей Nissan, 183 автомобиля Tesla, а также 64 электрокара Hyundai. Оставшееся количество распределилось между брендами, которых было продано менее 50 единиц каждый. Самые популярные модели электромобилей мая: Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Hyundai Kona.