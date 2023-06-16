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Доля контрафактных автомобильных масел в России оценена в 50%

Объем контрафакта по отдельным группам автомобильных масел в России доходит до 50%. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») Михаил Дубин, пишет ТАСС.

Доля контрафактных автомобильных масел в России оценена в 50%
© globallookpress.com

«Вопрос масел, смазок действительно актуальный в условиях выстраивания логистических цепочек. Сами понимаете, качество масла в этих бочках практически никто не контролирует», - заявил Дубин.

По его мнению, отдельные недобросовестные участники рынка «льют чуть ли не подсолнечное в автомобиль». При этом в ЦРПТ готовы поддержать введение маркировки автозапчастей и автомобильных масел, технологические возможности для этого есть, однако нужно, чтобы отрасль выступила с соответствующей инициативой.

Ранее правительство России приняло решение провести эксперимент по маркировке черной и красной икры. В пилотном проекте планируют участвовать компании «Меридиан» (является одним из лидеров рынка), «Диана», «Витязь-Авто», «Приозерская рыбная компания», «Рыбстандарт». По данным Центра развития перспективных технологий, маркировка позволит защитить потребителей от нелегальной продукции.

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