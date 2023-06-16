Доля контрафактных автомобильных масел в России оценена в 50%

Объем контрафакта по отдельным группам автомобильных масел в России доходит до 50%. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») Михаил Дубин , пишет ТАСС.

«Вопрос масел, смазок действительно актуальный в условиях выстраивания логистических цепочек. Сами понимаете, качество масла в этих бочках практически никто не контролирует», - заявил Дубин.

По его мнению, отдельные недобросовестные участники рынка «льют чуть ли не подсолнечное в автомобиль». При этом в ЦРПТ готовы поддержать введение маркировки автозапчастей и автомобильных масел, технологические возможности для этого есть, однако нужно, чтобы отрасль выступила с соответствующей инициативой.