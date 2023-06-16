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Юбилейная "Буханка". Когда стартуют продажи

УАЗ планирует запустить в продажу юбилейную "Буханку" в начале осени. Об этом "Российской газете" стало известно из собственных источников на заводе.

Стало известно, когда стартуют продажи юбилейной "Буханки"
© Российская Газета

Отметим, что юбилейная спецверсия "Буханки" на базе семиместного СГР "Комби" создана в честь 65-летнего юбилея классического УАЗ-450 (это трибьют оригинальной модели образца 1958 года). У машины будет два цвета (зеленый или желтый ("Раптор").

В комплектацию автомобиля войдут сиденья со специальной отделкой и контрастной прострочкой белого цвета; силовой обвес, как у версии "Экспедиция" (бамперы, лебедка, ТСУ, экспедиционный багажник); шины АТ Maxxis et 980; вывод сапунов; аккумулятор повышенной емкости; противоскользящий настил пола.

Всего планируется выпустить 100 экземпляров автомобиля - принадлежность к лимитированной серии подтверждает шильдик "65 лет" с порядковым номером на передней левой двери.

Цена юбилейной "Буханка" пока не определена, хоть ранее и проходила информация, что машина будет стоить 1,6 млн рублей.

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