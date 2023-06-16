Проезд на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией расширен до 39 полос

Министерство транспорта РФ сообщило, о расширении КПП «Верхний Ларс» до 39 полос для движения транспорта в первой половине 2023 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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По заявлению ведомства, в мае количество доступных для движения грузового транспорта полос было увеличено на 11, а к 15 июня были запущены еще три новых полосы.

«Модернизация этого уникального погранперехода, расположенного в узком ущелье на Военно-Грузинской дороге, где с одной стороны горы, а с другой – река, требовала нестандартных технических решений. В целях увеличения пропускной мощности и с учетом стесненных условий была применена уникальная схема расположения полос движения и кабин паспортного контроля – диагонально к полосам движения», — сообщили в ведомстве.