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Минтранс: проезд на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией расширен до 39 полос

Министерство транспорта РФ сообщило, о расширении КПП «Верхний Ларс» до 39 полос для движения транспорта в первой половине 2023 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проезд на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией расширен до 39 полос
© Минтранс России

По заявлению ведомства, в мае количество доступных для движения грузового транспорта полос было увеличено на 11, а к 15 июня были запущены еще три новых полосы.

«Модернизация этого уникального погранперехода, расположенного в узком ущелье на Военно-Грузинской дороге, где с одной стороны горы, а с другой – река, требовала нестандартных технических решений. В целях увеличения пропускной мощности и с учетом стесненных условий была применена уникальная схема расположения полос движения и кабин паспортного контроля – диагонально к полосам движения», — сообщили в ведомстве.

9 марта через КПП «Верхний Ларс» за сутки в Россию из Грузии въехала почти тысяча легковых машин. Из-за протестов в Тбилиси на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Верхнем Ларсе после протестов в Тбилиси образовались пробки на въезд в Россию.

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