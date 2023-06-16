АвтоВАЗ заменит Lada Granta «Искрой»: что известно о новой модели

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в ходе Петербургского международного экономического форума назвал имя новой «народной» машины — Lada Iskra. Она должна заменить Lada Granta к 2026-2027 году. Что известно о новой модели, разбирался Autonews.

Соколов отметил, что производство нового автомобиля стартует в конце 2024 года, а продажи в 2025 году. При этом АвтоВАЗ рассчитывает, что запуск Iskra позволит диверсифицировать продуктовую линейку. Ожидается, что некоторое время Iskra и Granta будут производиться и продаваться одновременно. Затем производство Granta будет остановлено.

При этом по итогам мая Lada Granta находится на первом месте по продажам АвтоВАЗа. Всего за месяц был продан 15 791 автомобиль, что в шесть раз больше, чем год назад. Рыночная доля Lada Granta составляет около 22%.

Призванная заменить популярную Lada Granta «Искра» является вторым поколением «народной машины». Ее начали создавать на глобальной платформе CMF-B LS еще тогда, когда основным владельцем АвтоВАЗа был альянс Renault Nissan.

Новый автомобиль должен был появиться еще в 2022 году, но весной прошлого года стало известно об уходе концерна Renault из России. Проект оказался под угрозой, однако Renault оставил права на производство машин на данной платформе и срок запуска был просто сдвинут на конец 2024 года.

Шпионские снимки новой модели, появившиеся в соцсетях, позволяют предположить, что автомобиль сохранит классические пропорции и фирменные X-образные выштамповки на боковинах. При этом фотографии салона демонстрируют консервативную приборную панель, а дисплей по центру является мультимедийной системой.

Само расположение дисплея позволяет предположить, что это привилегия топ-версий. В базе на его месте скорее всего будет заглушка под магнитолу, как это уже сделано на Lada Vesta NG.

Интерьер салона, судя по фото, сделан из недорого пластика, однако рулевое колесо обшито кожей, а на самом руле разместились многочисленные кнопки.

Очевидно, что новая Iskra получит двигатели, ведущие свою историю от моторов для ВАЗ 2108. Сейчас в производстве находятся два таких агрегата: восьмиклапанный мощностью 90 л.с. и шестнадцатиклапанный мощностью 106 л.с. Объем обоих равен 1,6 литра. Кроме того, уже подтверждена разработка нового двигателя объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. того же семейства. Соколов допустил, что Iskra получит и эту силовую установку.