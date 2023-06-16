В Европе могут вырасти цены на электромобили

Ведущие мировые автопроизводители, в том числе Stellantis, Ford и Mercedes-Benz, продолжают высказывать обеспокоенность из-за отрицательного влияния торговых соглашений после Brexit. И вот теперь, как сообщает SPEEDME.RU, к ним присоединился крупнейший автопроизводитель в Британии Nissan.

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Представители японского концерна предупредили, что производство машин в Англии может стать значительно дороже после того, как новые правила начнут работать. С точки зрения руководства Nissan, грядущие изменения скорее всего приведут к увеличению затрат автопроизводителей.