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В Европе могут увеличиться цены на электромобили

Ведущие мировые автопроизводители, в том числе Stellantis, Ford и Mercedes-Benz, продолжают высказывать обеспокоенность из-за отрицательного влияния торговых соглашений после Brexit. И вот теперь, как сообщает SPEEDME.RU, к ним присоединился крупнейший автопроизводитель в Британии Nissan.

В Европе могут вырасти цены на электромобили
© РИА Новости/Виталий Белоусов

Представители японского концерна предупредили, что производство машин в Англии может стать значительно дороже после того, как новые правила начнут работать. С точки зрения руководства Nissan, грядущие изменения скорее всего приведут к увеличению затрат автопроизводителей.

На это может повлиять тот факт, что Великобритания – это не только крупный экспортер ТС, но и прибыльный рынок для машин, выпущенных в Евросоюзе. Вполне вероятно, что в скором времени цена электромобилей, выпущенных в Европе, может вырасти.

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