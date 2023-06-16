В Европе могут вырасти цены на электромобили

В Европе могут увеличиться цены на электромобили
Ведущие мировые автопроизводители, в том числе Stellantis, Ford и Mercedes-Benz, продолжают высказывать обеспокоенность из-за отрицательного влияния торговых соглашений после Brexit. И вот теперь, как сообщает SPEEDME.RU, к ним присоединился крупнейший автопроизводитель в Британии Nissan.
Представители японского концерна предупредили, что производство машин в Англии может стать значительно дороже после того, как новые правила начнут работать. С точки зрения руководства Nissan, грядущие изменения скорее всего приведут к увеличению затрат автопроизводителей.
На это может повлиять тот факт, что Великобритания – это не только крупный экспортер ТС, но и прибыльный рынок для машин, выпущенных в Евросоюзе. Вполне вероятно, что в скором времени цена электромобилей, выпущенных в Европе, может вырасти.